FIFPro: «Μην υπογράφετε σε ομάδες της Σούπερ Λιγκ 2»

Η Διεθνής Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών “κρούει” τον κώδωνα του κινδύνου στα μέλη της και τα συμβουλεύει να αποφύγουν μεταγραφές σε ομάδες της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Σε μια… όχι και τόσο θετική αναφορά στη Σούπερ Λιγκ 2 προχώρησε η FIFPro. Πιο συγκεκριμένα, το πρωτάθλημα κρίθηκε επικίνδυνο από την “ένωση” των ποδοσφαιριστών για μεταγραφές επαγγελματιών. Για την ακρίβεια, αναφέρει ότι «ομάδες πολύ συχνά “κατεβάζουν τα ρολά” και δεν τιμούν τα συμβόλαια που έχουν υπογράψει». Επίσης, τονίζει πως «η Ελλάδα είναι η χώρα με τις περισσότερες καταγγελίες ποδοσφαιριστών που ζητούν να λάβουν έστω μέρος των μισθών τους». Αλγερία, Κίνα, Λιβύη, Ρουμανία, Σαουδική Αραβία και Τουρκία ανήκουν επίσης στην ίδια λίστα.

Η ανακοίνωση:

— FIFPRO (@FIFPRO) July 5, 2022