Τα εισιτήρια για το Γαλατασαράι – ΠΑΟΚ

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει πως το Σάββατο (21.09) στις 13:00 ξεκινάει η διάθεση των απλών εισιτηρίων για το παιχνίδι κόντρα στη Γαλατασαράι στην Τουρκία για την 1η αγωνιστική του League Phase του UEFA Europa League 2024-25, ενώ παράλληλα συνεχίζεται και η διάθεση των 1st Class εισιτηρίο για τον επικείμενο αγώνα.

Οι κατηγορίες εισιτηρίων και οι τιμές τους:

1st class (Block 101) 200 € / 7.500 TRY

Away Sector (Block 417-421) 28 € / 1.000 TRY

Κανάλι πώλησης:

Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Η ηλεκτρονική αγορά θα είναι διαθέσιμη μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων και με καταληκτίκη ημερομήνια τη Δευτέρα 23.09.2024 23:59.

Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς ο φίλαθλος θα παραλάβει ένα επιβεβαιωτικό email της συναλλαγής & εντός μερικών ωρών ένα δεύτερο email με το εισιτήριο που θα εισέλθει στον αγώνα.

Οι οδηγίες προς τους εκδρομείς:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έλαβε το βράδυ της Παρασκευής (20.09) οδηγίες από την τούρκικη αστυνομία, σχετικά με την είσοδο και έξοδο των φίλων του ΠΑΟΚ από την Τουρκία, αλλά και τη μετάβασή τους στο γήπεδο.

Οι Τουρκικές Αρχές συστήνουν στους φίλους της ομάδας μας να μην ταξιδέψουν με τα ιδιωτικά τους οχήματα, αλλά με τα λεωφορεία που θα ξεκινήσουν από την Ελλάδα για το παιχνίδι. Τα λεωφορεία θα συγκεντρωθούν στα σύνορα των Υψάλων, στην περιοχή Σιλιβρί, στην επαρχία της Κωνσταντινούπολης, έως τις 15:00 κι από εκεί θα ξεκινήσουν την αναχώρηση τους για το γήπεδο, με στόχο όλοι να έχουν μπει στο γήπεδο 2,5 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ που θα ταξιδέψουν μεμονωμένα για Κωνσταντινούπολη με τα ιδιωτικά τους οχήματα, δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στο κομβόι των λεωφορείων. Θα πρέπει να εξασφαλίσουν κάποιο ιδιοτικό πάρκινγκ εντός της Κωνσταντινούπολης και να μεταβούν στη συνέχεια στην πλατεία Σουλταναχμέτ, η οποία έχει οριστεί ως meeting point κι από εκεί να μεταβούν στο γήπεδο με τα τοπικά λεωφορεία που θα είναι διαθέσιμα.

Διευκρινίσεις

Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας αγοράς και συγκεκριμένα από την Τρίτη 24.09 και έπειτα δεν θα είναι εφικτή καμιά αγορά εισιτηρίου.

Στην ηλεκτρονική αγορά υπάρχει ο περιορισμός των 10 εισιτηρίων ανά λογαριασμό.

Οι φίλαθλοι μπορούν είτε να εκτυπώσουν το εισιτήριό τους σε εκτυπωτή είτε να εισέλθουν στο γήπεδο με τη χρήση του QR code εισιτηρίου στο κινητό τους. Προς αποφυγή οποιουδήποτε προβλημάτος, η Galatasaray συστήνει στους φιλάθλους μας να εκτυπώσουν το εισιτήριο τους.

Eνημερώνουμε τους φιλάθλους που θα ταξιδέψουν οδικώς για Κωνσταντινούπολη πως στα χερσαία σύνορα διεξάγεται αυστηρώς τελωνειακός έλεγχος, τύπου αεροδρομίου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα χρονοβόρος.»//ΝΚ