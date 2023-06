Aνατροπή και μόνη πρώτη η Σκωτία | Συνεχίζουν χωρίς νίκη Αζερμπαϊτζάν και Εσθονία

Oι Σκωτσέζοι με δύο χτυπήματα στο 87′ και το 89′ έφεραν… τούμπα την αναμέτρηση και επικράτησαν 2:1 του Αζερμπαϊτζάν, ενώ ισόπαλες αναδείχθηκαν Μαυροβούνιο και Ουγγαρία.

Αζερμπαϊτζάν – Εσθονία 1:1

Αζερμπαϊτζάν και Εσθονία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1:1 στην τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2024. Έτσι, συνεχίζουν και οι δύο χωρίς νίκη στον όμιλο και βρίσκονται στην πέμπτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί πως η Εσθονία, έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Το σκορ άνοιξε στο 27′ ο Σάπινεν, ενώ στο 62′ ο Κρίβοτσιουκ έφερε το παιχνίδι στα ίσα, με το 1:1 να διατηρείται έως το τέλος.

Μαυροβούνιο – Ουγγαρία 0:0

Στο… μηδέν κόλλησαν Μαυροβούνιο και Ουγγαρία για τον έβδομο όμιλό των προκριματικών. Η Ουγγαρία βρίσκεται στην 2η θέση του ομίλου με τέσσερεις βαθμούς, ενώ στην τρίτη είναι το Μαυροβούνιο με τους ίδιους.

Νορβηγία – Σκωτία 1:2

Φοβερό παιχνίδι ανάμεσα σε Νορβηγία και Σκωτία. Οι γηπεδούχοι, άνοιξαν το σκορ στο 61ο λεπτό με τον Χάαλαντ να ευστοχεί σε εκτέλεση πέναλτι. Κι ενώ όλα έδειχναν πως η ομάδα του παίκτη της Μάντσεστερ Σίτι θα πάρει τη νίκη, οι Σκωτσέζοι με δύο τέρματα των Ντάικ και ΜακΛιν μέσα σε δύο λεπτά, έκαναν την απόλυτη ανατροπή και πήραν τη νίκη, απολαμβάνοντας τη μοναξιά της κορυφής του πρώτου ομίλου.//Μ

84’—Haaland subs off having given Norway the 1-0 lead

87’—Norway 1-1 Scotland

89’—Norway 1-2 Scotland

🫠 pic.twitter.com/KlBn0Mw2JB

— B/R Football (@brfootball) June 17, 2023