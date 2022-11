Επιστρέφει στο Τορίνο ο Ιχατάρεν

Ο Άγιαξ ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς για τον 20χρονο μεσοεπιθετικό και έτσι θα μετακινηθεί και πάλι στη Γιουβέντους, η οποία κατέχει τα δικαιώματά του.

Δεν θα παραμείνει στον Άγιαξ ο Μοχάμεντ Ιχατάρεν, καθώς ο “Αίαντας” δεν θα ενεργοποιήσει το δικαίωμα του για οψιόν αγοράς. Ο δανεισμός του 20χρονου μεσοεπιθετικού, λήγει στις 3 Ιανουαρίου το 2023 και δεν θα ανανεωθεί, όπως ανέφερε και επίσημα ο ολλανδικός σύλλογος. Έτσι ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα επιστρέψει στη Γιουβέντους, στην οποία ανήκει.

Official. Ajax has notified Mohamed Ihattaren that the option to purchase will not be exercised — he’ll be back to Juventus. 🚨 #Ajax

“Ihattaren’s loan will run out on 3 January, 2023 and not be extended”, club statement confirms. pic.twitter.com/o9gBRXg2jp

