Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες σε επεισόδια στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Σκηνές θρίλερ εκτυλίχθηκαν πριν την αναμέτρηση ανάμεσα στη Φλαμένγκο και τη Βάσκο ντα Γκάμα, ανάμεσα σε οπαδούς των δύο ομάδων.

Τραγωδία συγκλονίζει το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Πριν τον αγώνα της Φλαμένγκο με τη Βάσκο ντα Γκάμα (1-0), ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε συγκρούσεις μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων που σημειώθηκαν κοντά στο στάδιο «Μαρακανά», όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Copa Libertadores μεταξύ Μπόκα και Φλουμινένσε.

Το θύμα πυροβολήθηκε, ενώ υπήρξαν επίσης και τέσσερις σοβαρά τραυματίες.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό Κόσμος, στη δυτική περιοχή του Ρίο ντε Τζανέιρο. Η αστυνομία συνέλαβε 76 άτομα.//Μ

