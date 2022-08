Έκαναν… μπάνιο με χαρτονομίσματα τον Λίνγκαρντ

Οι οπαδοί της Γουέστ Χαμ αντιμετώπισαν ιδιαίτερα… σκληρά τον 29χρονο μεσοεπιθετικό, πετώντας του ψεύτικα χρήματα, ενώ τον κατηγορούν για προδοσία, καθώς άφησε την ομάδα τους για την Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Τζέσι Λινγκαρντ ξεκίνησε στη βασική ενδεκάδα των “ρεντς”, οι οποίοι κατάφεραν να πάρουν το πρώτο τους τρίποντο μετά από 23 χρόνια, με 1-0 σκορ απέναντι στα “σφυριά”, για τη δεύτερη αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ, στο “Σίτι Γκράουντ”. Οι οπαδοί της Γουέστ Χαμ δεν το διαχειρίστηκαν… ψύχραιμα και αποφάσισαν να πετάξουν ψεύτικα χαρτονομίσματα στον ποδοσφαιριστή, που αγωνιζόταν πέρυσι με τη φανέλα της ομάδας τους.

Ο Λίνγκαρντ μετά την φυγή του από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως ελεύθερος, δέχθηκε πρόταση από τη Γουέστ Χαμ, προκειμένου να παραμείνει στο Λονδίνο για λογαριασμό της. Ο διεθνής Άγγλος μεσοεπιθετικός, όμως, προτίμησε την πρόταση της Νότιγχαμ Φόρεστ, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στους φίλους των “σφυριών”, οι οποίοι τον κατηγορούν για προδοσία. Τη σεζόν που μας πέρασε, με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ ο Λίνγκαρντ πρόλαβε να αγωνιστεί 16 φορές, σημειώνοντας 9 γκολ, ενώ “σέρβιρε” και πέντε ασίστ, καταφέρνοντας να γίνει αγαπητός στην εξέδρα. Έτσι δικαιολογείτε και η άσχημη αντίδραση των οπαδών.

West Ham United fans throw fake money at Jesse Lingard after snubbed summer transfer #WHUFC #NFFC https://t.co/wjrg0tatwT

West Ham fans throw fake money at Jesse Lingard during Nottingham Forest clash.

The midfielder was involved as Forest took a first-half lead…https://t.co/4FZhoEOwbF

— Standard Sport (@standardsport) August 14, 2022