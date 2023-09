Έγραψε ιστορία… ο αήττητος Kριστιάνο Ρονάλντο

Ακόμη ένα ρεκόρ πραγματοποίησε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, ο οποίος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που δεν έχει χάσει σε 1.000 παιχνίδια.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που είναι αήττητος σε 1.000 παιχνίδια.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS), ο Πορτογάλος επιθετικός έχει σημειώσει 776 νίκες και 224 ισοπαλίες. Η πραγματοποίηση του ρεκόρ έγινε μετά την αναμέτρηση της Αλ Νασρ απέναντι στην Περσέπολις, στην οποία η ομάδα από την Σαουδική Αραβία επικράτησε με 2-0, για την πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Champions League της Ασίας.

Αναλυτικά τα παιχνίδια του Κριστιάνο Ρονάλντο:

Σπόρτινγκ 2002-2003: 13 νίκες, 8 ισοπαλίες και 21 ήττες σε 31 αγώνες

Ρεάλ Μαδρίτης 2009-2018: 316 νίκες, 70 ισοπαλίες και 386 ήττες σε 438 παιχνίδια

Γιουβέντους 2018-2021: 91 νίκες, 23 ισοπαλίες και 114 ήττες σε 134 παιχνίδια

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2003-2022: 214 νίκες, 70 ισοπαλίες και 284 ήττες σε 346 παιχνίδια

Αλ Νασρ 2023-: 21 νίκες, 6 ισοπαλίες και 27 ήττες σε 54 αγώνες

Πορτογαλία 2003-: 121 νίκες, 47 ισοπαλίες και 168 ήττες σε 201 αγώνες

Συνολικά: 776 νίκες, 224 ισοπαλίες και 182 ήττες σε 1182 αγώνες//ΓΓ.

