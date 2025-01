Ο Φουρουχάσι υπέγραψε στην Ρεν

🇯🇵

キョウゴ、スタッド・レンヌFCの新たなストライカーへようこそ ✍️



新たな仲間をこの記事で紹介します ⬇️



🤝 @DAZN_JPN



🇬🇧

Welcome Kyogo Furuhashi, new striker for Stade Rennais F.C. ✍️



Find out more about our new recruit in this article ⬇️