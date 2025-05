Η Τσέλσι συμπλήρωσε το ευρωπαϊκό παζλ

Η Τσέλσι στο δεύτερο ημίχρονο του τελικού δικαιολόγησε τον τίτλο του φαβορί και με μια κυριαρχική εμφάνιση επικράτησε με 4-1 της Ρεάλ Μπέτις και κατέκτησε το Conference League. Οι μπλε μάλιστα μετά τον σημερινό τους τίτλο ολοκλήρωσαν ένα ιστορικό επίτευγμα.

Πιο συγκεκριμένα οι λονδρέζοι μετά την κατάκτηση του Conference League έγιναν οι μοναδικοί που έχουν στην τροπαιοθήκή τους όλα τα τρόπαια της UEFA. Μετά από δύο Champions League (2012, 2021), ισάριθμα Europa League (2013, 2019), εξίσου δυο Super Cup Ευρώπης (1999, 2022) και φυσικά, δύο Κύπελλα UEFA (1971, 1998), η Τσέλσι βάζει στο παλμαρέ της και το Europa Conference League, φθάνοντας σε ένα ιστορικό ρεκόρ!

Chelsea become the first team to win all four major European club trophies 🔵



Champions League 🏆🏆

Europa League 🏆🏆

Cup Winners' Cup 🏆🏆

Conference League 🏆 pic.twitter.com/mTAtYffoja