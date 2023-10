Χέντερσον για το γουχάρισμα των Άγγλων: «Δεν θα αλλάξω το ποιος είμαι, δίνω τα πάντα»

Ο ποδοσφαιριστής της Αλ Ετιφάκ δέχθηκε έντονο γιουχάρισμα από τους Άγγλους φιλάθλους στο φιλικό ματς των “τριών λιονταριών” κόντρα στην Αυστραλία, όμως αδυνατεί να κατανοήσει τον λόγο πίσω από αυτήν την αντίδραση.

Μία άσχημη εμπειρία βίωσε ο Τζόρνταν Χέντερσον στο “Γουέμπλεϊ” το βράδυ της Παρασκευής (13/10), καθώς έπεσε θύμα αποδοκιμασιών από τους φίλους της Εθνικής Αγγλίας.

Το κοινό στο “Νησί” δεν πήρε με καθόλου καλό μάτι την μεταγραφή του 33χρονου χαφ στη Σαουδική Αραβία, διότι την θεώρησε μία προδοσία στα ιδανικά που εξέφραζε ο Χέντερσον όντας υποστηρικτής της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, εφόσον επέλεξε να πάει σε μία χώρα που δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα των μελών της.

Ο πρώην αρχηγός της Λίβερπουλ υπερασπίστηκε τον εαυτό του όμως με δηλώσεις, τονίζοντας ότι δεν αλλάζει την στάση και την συμπεριφορά του ως προς αυτό το θέμα, επειδή αγωνίζεται σε μία χώρα που περιθωριοποιεί και δεν δέχεται τέτοια άτομα.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Χέντερσον:

«Δεν είναι όμορφο, όταν οι οπαδοί σου σε γιουχάρουν. Αλλά οι άνθρωποι έχουν τις απόψεις τους. Όταν συναντώ κάποιον στο δρόμο, πάντα υπάρχει μια θετική διάθεση και λέγονται καλά πράγματα. Δεν θα αλλάξω το ποιος είμαι και τι κάνω γι’ αυτή την ομάδα και τη χώρα μου. Κάθε φορά δίνω τα πάντα.

Δεν ξέρω γιατί με αποδοκίμασαν. Αν οι άνθρωποι θέλουν να με γιουχάρουν επειδή παίζω σε μια διαφορετική χώρα, όλα καλά. Όπως προείπα, όλοι θα έχουν μια γνώμη για το ότι παίζω στη Σαουδική Αραβία. Μίλησα στο παρελθόν για τους λόγους που έπαιξα γι’ αυτό. Αν οι άνθρωποι με πιστεύουν ή όχι έχει να κάνει με αυτούς».//ΓΑ

Jordan Henderson described the boos he received from England supporters on Friday as "disappointing" but says they won't affect his commitment to his country ⬇️

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 15, 2023