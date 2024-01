Χάνει για τουλάχιστον ενάμιση μήνα τον Ζοέλιντον η Νιούκαστλ

Ο Έντι Χάου σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου ενόψει του σαββατιάτικου αγώνα (13/1, 19:30) της Νιούκαστλ με την Μάντσεστερ Σίτι στο “Σεντ Τζέιμς Παρκ”, αποκάλυψε ότι θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού για τουλάχιστον έξι εβδομάδες.

Η δράση της Premier League ξανά αρχίζει, με την Νιούκαστλ να υποδέχεται στο “Σεντ Τζέιμς Παρκ” την Μάντσεστερ Σίτι, το Σάββατο (13/1, 19:30) για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι ατυχίες δεν σταματάνε για τις “καρακάξες” καθώς πρόεκυψε νέος τραυματισμός στην ομάδα του Έντι Χάου, με τον ίδιο να αποκαλύπτει στην συνέντευξη Τύπου, ότι δεν θα έχει στην διάθεση του, τον Ζοέλιντον για περίπου έξι εβδομάδες, καθώς τον ταλαιπωρεί ένα πρόβλημα στον μηρό.

Ο Βραζιλιάνος επιτελικός μέσος θεωρείται από τους παίκτες-κλειδιά για την ομάδα του Έντι Χάου με 3 γκολ και 4 ασίστ σε 23 συμμετοχές του τη φετινή σεζόν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν είναι καλά τα πράγματα, είναι ένας τραυματισμός που θα τον κάνει να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έξι εβδομάδες, είναι ένα πραγματικό χτύπημα για εμάς. Είναι τόσο σημαντικός παίκτης.

Έχει πρόβλημα με τον τένοντα. Είναι πολύ απογοητευμένος, θέλει να παίξει και να τα πάει καλά και εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να του ανεβάσουμε το ηθικό.

Είναι η κινητήρια δύναμη της μεσαίας γραμμής μας, είναι μεγάλο πλήγμα».//ΓΓ

