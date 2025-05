Champions League: Με Ντεμπελέ η Παρί

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε υποδέχεται αύριο (7/5, 22:00) τους “κανονιέρηδες” στο πλαίσιο της ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. H Παρί είχε επικρατήσει στον πρώτο αγώνα με σκορ 1-0 και καθοριστικό παικτή σαφώς αφού σημείωσε το μαναδικό τέρμα τον Ουσμάν Ντεμπελέ.

Ο Γάλλος επιθετικός είχε ενοχλήσεις και υπήρχαν αμφιβολίες για το αν θα κατάφερνε να δώσει το παρών στον επαναληπτικό αγώνα με έγκυρα δημοσιεύματα όμως να κάνουν λόγο για την συμπερίληψη του κανονικά στην αποστολή της ομάδας. Το αν ο Ντεμπελέ θα ξεκινήσει στο βασικό σχήμα ή θα έρθει από τον πάγκο είναι σαφώς μια απόφαση την οποία θα πάρει ο προπονητής του με γνώμονα πάντα την κατάσταση και τα ιατρικά δεδομένα.

🚨 Luis Enrique: “Ousmane Dembélé will be available tomorrow. He trained with us two days in a row”. pic.twitter.com/jsGi9SFfsj