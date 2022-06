Αποβλήθηκαν δια παντός τέσσερις ομάδες για παιχνίδια… παρωδιών

Στη Νότια Αφρική, η Ματιγιάσι συνέτριψε με 59-1 την Ενσάμι Μάιτι Μπερντς, η οποία… συνέφερε με 41 αυτογκόλ και οι δύο ομάδες αποβλήθηκαν δια παντός από το πρωτάθλημα, μαζί με τις Σιβουλάνι Ντέιντζερους Τάιγκερς και Κοτόκο Χάπι Μπόις.

Απίστευτα πράγματα καταγράφηκαν σε δύο αγώνες της περιφέρειας Μοπάνι της Νότιας Αφρικής. Η Ματιγιάσι επικράτησε με 59-1 της Ενσάμι Μπάιτι Μπερντς, η οποία σημείωσε 41 γκολ. Οι νικητές θεώρησαν πως προβιβάστηκαν παρά τη νίκη της Σιβουλάνι Ντέιντζερους Τάιγκερς με 33-1 κόντρα στη Κοτόκο Χάπι Μπόις, ωστόσο εν τέλει αποβλήθηκαν δια παντός απ’ το πρωτάθλημα, μαζί με τις εμπλεκόμενες ομάδες.

SAFA Mopani Region suspend Matiyasi FC head coach Kaizer Hlungwane & Nsami Mighty Birds FC coach Kulani Thwala from football activities for 8 years. Matiyisi FC is banned permenatly.

Mighty Birds 1-59 Matiyasi

-The match was fixed

-41 goals were own goals#SAFARegionalLeague pic.twitter.com/xHZEMPyt7Z

