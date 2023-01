«Απειλές για τη ζωή του δέχεται ο Κλάτενμπεργκ μετά από ψευδή δήλωση Προέδρου»

Ο πρώην Πρόεδρος της ΚΕΔ, αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την ομοσπονδία της Αιγύπτου, καθώς ο ισχυρός άνδρας της Ζάμαλεκ διέδωσε φήμη πως είναι ομοφυλόφιλος.

Σύμφωνα με τη “Sun”, ο Μαρκ Κλάντενμπεργκ εγκατέλειψε τα καθήκοντά του στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αιγύπτου, μετά από τη φήμη που διέδωσε ο Πρόεδρος της Ζάμαλεκ πως είναι ομοφυλόφιλος.

Αφού έγινε γνωστή αυτή η είδηση, ο Άγγλος πρώην διαιτητής, υπέβαλε την παραίτησή του, καθώς όπως αναφέρει η Αγγλική εφημερίδα, δέχθηκε απειλές για τη ζωή του.

Συγκεκριμένα το δημοσίευμα ανέφερε πως ο Μορτάντα Μανσούρ, ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ διέρρευσε πως ο Κλάτενμπεργκ διατηρεί σχέση με άνδρα, έχοντας αφήσει τη γυναίκα του, κάτι που προκάλεσε την οργή ορισμένων οπαδών της ομάδας.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος πίσω από την παραίτηση του Άγγλου διαιτητή, καθώς πολλοί ορισμοί του συχνά αμφισβητούνταν, ενώ η ομοσπονδία τον είχε αφήσει απλήρωτο τους δύο τελευταίους μήνες, με μηνιαίο μισθό 160.000 ευρώ.//

Clattenburg flees Egypt after abuse as club boss claims ref in gay relationship https://t.co/pRfsODYb4B

— Sun Sport (@SunSport) January 25, 2023