Άνετη κι ωραία στα προημιτελικά η Μίλαν

Η Μίλαν διέλυσε τη Σασουόλο της Serie B και έστησε πάρτι πρόκρισης στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας, παίρνοντας εμφατική νίκη με 6-1 στο “Σαν Σίρο”!

Οι “ροσονέρι” του Πάουλο Φονσέκα πέτυχαν τέσσερα γκολ πριν συμπληρωθούν τα πρώτα 25 λεπτά της αναμέτρησης. Ο Τσουκουέζε άνοιξε το σκορ στο 12′ και ο Ράιντερς έκανε το 2-0 πέντε λεπτά αργότερα (17′), ενώ ο Τσουκουέζε με το δεύτερο προσωπικό του γκολ (21′) και ο Λεάο στο 23′, “τελείωσαν” ουσιαστικά την υπόθεση πρόκριση από το πρώτο ημίχρονο. Στο 56′ ήρθε η σειρά του Καλάμπρια να βρει δίχτυα, με τη Σασουόλο να βάζει το γκολ της τιμής με τον Μουλατιέρι στο 59′, πριν ο Έιμπραχαμ διαμορφώσει το τελικό 6-1 στο 62′.

