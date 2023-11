Αναλαμβάνει την Κόμο… προσωρινά ο Φάμπρεγκας

Ο Ισπανός που… έμαθε το επάγγελμα στα τμήματα νέων της Κόμο μέχρι τώρα, φαίνεται πως νιώθει έτοιμος να κοουτσάρει την πρώτη ομάδα που αγωνίζεται στη Serie B -έστω και προσωρινά- μετά την αποχώρηση του Μορένο Λόνγκο.



Οι δρόμοι της Κόμο και του Μορένο Λόνγκο… χώρισαν. Η αναζήτηση νέου προπονητή ξεκινά άμεσα, με τον Σεσκ Φάμπρεγκας και το προπονητικό επιτελείο να αναλαμβάνουν προσωρινά καθήκοντα.

Μετά από αρκετούς μήνες στρατηγικού σχεδιασμού, το διοικητικό συμβούλιο της Κόμο αποφάσισε ότι η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία ήταν προς το συμφέρον του συλλόγου. Ο Λόνγκο εντάχθηκε στην Κόμο τον Σεπτέμβριο του 2022 και βοήθησε την ομάδα να αποφύγει τον υποβιβασμό, τερματίζοντας στη 13η θέση την περασμένη σεζόν. Ο Σεσκ Φάμπρεγκας, ο οποίος αυτή τη στιγμή προπονεί την ομάδα νέων του συλλόγου, θα κάνει την πρώτη του προπόνηση το πρωί της Τετάρτης (15/11), όπως ανέφερε η ανακοίνωση της ιταλικής ομάδας.

COMO 1907: OFFICIAL CLUB STATEMENT

Como 1907 and Moreno Longo have parted company. The search for a new Head Coach begins immediately with Cesc Fàbregas and the current coaching staff taking over duties for the interim period.

Following several months of strategic planning, the… pic.twitter.com/nwxBpENKeo

