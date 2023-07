Ανακοίνωσε Μπαρνς η Νιούκαστλ

Στις “καρακάξες” θα αγωνίζεται για τα επόμενα 5 χρόνια ο 25χρονος Άγγλος εξτρέμ με την ομάδα του Έντι Χάουι να επισημοποιεί τη συμφωνία των δύο πλευρών.

Μετά από τους Γιανκούμπα Μίντεχ και Σάντρο Τονάλι, ο Χάρβεϊ Μπαρνς συνιστά την τρίτη προσθήκη για την Νιούκαστλ στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, με την ομάδα του Έντι Χάουι να βρίσκει τη χρυσή τομή με την Λέστερ στα 45 εκατομμύρια ευρώ και να υπογράφει μαζί του συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών.//Κ.

✍️ We are delighted to announce the signing of Harvey Barnes from Leicester City on a five-year deal.

Welcome to Newcastle United, @harveybarnes97! ⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) July 23, 2023