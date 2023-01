Αφήνει τον Ρέαμπτσιουκ και κοιτά αλλού η Μπολόνια

Η Ιταλική ομάδα φαίνεται να στρέφεται στην περίπτωση του Αλέκσα Τέρζιτς της Φιορεντίνα, για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνάς της.

Οι διαπραγματεύσεις της Μπολόνια με τον Ολυμπιακό για την πιθανή παραχώρηση του Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ, φαίνεται πως δεν θα καρποφορήσουν, με τους Ιταλούς να μην παρουσιάζονται διατεθειμένοι να καλύψουν το ποσό που ζητούσαν οι “ερυθρόλευκοι” για να αφήσουν τον Μολδαβό να φύγει.

Πλέον η Μπολόνια στρέφεται σε άλλες λύσεις για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας της καθώς, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα η ομάδα του Τιάγκο Μότα έχει ως βασικό στόχο για την συγκεκριμένη θέση τον Αλέκσα Τέρζιτς που αγωνίζεται στην Φιορεντίνα.//

#Bologna are still interested in Aleksa #Terzic. #Fiorentina’s player is the main target for Rossoblù as left fullback. Talks ongoing. #transfers @violanews https://t.co/QyQ2bKNCHc

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 15, 2023