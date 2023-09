«Υπογράφει στην Εθνική Τουρκίας ο Μοντέλα»

Η τουρκική ομοσπονδία φαίνεται να είναι κοντά στην αντικατάσταση του Στέφαν Κουντς με έναν προπονητή με βιογραφικό που.. μιλάει από μόνο του.

Σύμφωνα με μέσα της χώρας αλλά και τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, ο Βιτσένσο Μοντέλα αναμένεται να είναι ο επόμενος προπονητής της Εθνικής Τουρκίας με συμβόλαιο για τα επόμενα τρία χρόνια. Ο Ιταλός έχει προπονήσει μεταξύ άλλων τις Μίλαν, Ρόμα, Σεβίλλη, Φιορεντίνα, ενώ τελευταία ομάδα που ανέλαβε ήταν η Άδανα Ντεμίρσπορ.//ΣΠ

