Ο “βασιλιάς” παρουσιάστηκε, το Μαϊάμι… σείστηκε! (video)

Η μέρα που άπαντες στη Major League Soccer περίμεναν έφτασε. Ο Λιονέλ Μέσι έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο γήπεδο της ομάδας της Φλόριντα, ξεκινώντας… ανεπίσημα την καριέρα του στην Ίντερ και η υποδοχή που έλαβε ήταν συγκλονιστική.

Παρά την καταρρακτώδη βροχή στην αρχικά προγραμματισμένη ώρα της παρουσίασης, κανείς δεν πτοήθηκε και όλοι περίμεναν να δουν τον Αργεντινό σούπερ σταρ. Είναι περιττό να πούμε ότι το “DRV PNK Stadium” ήταν κατάμεστο, μιας και πιθανότατα θα μπορούσαν να γεμίσουν δύο ή και τρία ακόμα, αν υπήρχε η δυνατότητα. Το γκρουπ των ιδιοκτητών του συλλόγου υποδέχθηκαν τον 36χρονο μεσοεπιθετικό, δίνοντάς του τη φανέλα με τον αγαπημένο του αριθμό, δηλαδή το Νο.10.

The storm in Miami, Messi’s presentation has been delayed and it will take place when the rain stops 🌧️

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 16, 2023