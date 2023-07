Ο Καγκάβα εκτέλεσε τον Ντοναρούμα και… ξέρανε την Παρί (video)

Ο άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ ήταν ο πρωταγωνιστής του φιλικού ανάμεσα στην Σερέζο Οσάκα και την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, καθώς πέτυχε το τέρμα που χάρισε τη νίκη στους Ιάπωνες.

Ο Σίντζι Καγκάβα συνεχίζει το ποδόσφαιρο στην πατρίδα του. Σε φιλικό που έδωσε η ομάδα του κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν αποτέλεσε το πρόσωπο του αγώνα, καθώς με ένα υπέροχο πλασέ εκτέλεσε τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα και υπέγραψε τη νίκη με σκορ 3:2.//ΝΚ

Kagawa just scored this against PSG. pic.twitter.com/hBCwC916b5

