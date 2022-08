Κάτοικος “Μεστάγια” ο Καβάνι

Το σίριαλ για το ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Ουρουγουανού επιθετικού φτάνει στο τέλος του, καθώς συμφώνησε σε όλα με τη Βαλένθια και είναι έτοιμος να ολοκληρώσει την μετακίνηση του.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Βαλένθια τα βρήκε σε όλα με τον Έντισον Καβάνι, με τον Ουρουγουανό επιθετικό να μετακομίζει στο “Μεστάγια”.

Ο Καβάνι, θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τις “νυχτερίδες” και η επιθυμία της οικογένειας του να μείνει στην Ισπανία, θα πραγματοποιηθεί. Το ντιλ είναι στις τελευταίες του λεπτομέρειες και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.

Ο “Ματαντόρ” που έμεινε ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι, απέρριψε πληθώρα προτάσεων σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι.

Η ανάρτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο για τη Βαλένθια και τον Έντισον Καβάνι:

Edinson Cavani to Valencia, here we go! Verbal agreement in place on two year contract — been told Cavani will arrive in Valencia today, so traveling from Madrid. 🚨⚪️🦇🇺🇾 #Cavani

Barring any last minute changes, he will sign the contract with Valencia within 24h. pic.twitter.com/ORlSm5X5Cc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2022