Τσέλσι: Τζέιμς ο νεότερος με γκολ και ασίστ στο Champions League

Ο Άγγλος δεξιός μπακ εντυπωσίασε σε μία ακόμη του εμφάνιση με τη φανέλα των “μπλε” και έπιασε την πρώτη θέση σε μια ξεχωριστή κατηγορία για την ομάδα του.

Η Τσέλσι επικράτησε με 3-0 της Μίλαν στο ντέρμπι του ομίλου για το UEFA Champions League, πετυχαίνοντας παράλληλα την πρώτη της νίκη στη σεζόν στη διοργάνωση, μετά την ήττα από τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ και την ισοπαλία με την Σάλτσμπουργκ.

Ο Ρις Τζέιμς σημείωσε το 3-0 με πολύ δυνατό σουτ στην κλειστή γωνία του Ταταρουσάνου, ενώ είχε προσφέρει και την ασίστ για το 2-0 στον Ομπαμεγιάνγκ. Με αυτές του τις ενέργειες έγινε ο νεότερος παίκτης της Τσέλσι, που πετυχαίνει γκολ και δίνει ασίστ στο ίδιο παιχνίδι στο Champions League, μόλις σε ηλικία 22 ετών και 301 ημερών.

22 – Aged 22 years and 301 days, Reece James is the youngest Chelsea player ever to both score and assist a goal in the same UEFA Champions League game. Star. pic.twitter.com/39Qia93ze5

— OptaJoe (@OptaJoe) October 5, 2022