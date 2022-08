Δεν πωλείται ο Φοφανά

Η Τσέλσι προσπαθεί με κάθε τρόπο να κάνει δικό της τον 21χρονο Γάλλο κεντρικό αμυντικό, με την Λέστερ όμως να μην… υποκύπτει στις δελεαστικές προτάσεις των Λονδρέζων.

Σύμφωνα με τον “μετρ” των μεταγραφών Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι “μπλε” έκαναν νέα “κρούση” για την απόκτηση του Γουέσλεϊ Φοφανά, προσπαθώντας απεγνωσμένα να αποσπάσουν τη θετική απάντηση των “αλεπούδων”. Μετά την πρόταση των 60 εκατομμυρίων ευρώ, η προσφορά για τον ποδοσφαιριστή ανέβηκε κατά 10 εκατομμύρια με τη Λέστερ να απαντάει και πάλι αρνητικά, ξεκαθαρίζοντας ότι ο 21χρονος στόπερ δεν είναι προς πώληση.

Ο Φοφανά επιθυμεί να μετακινηθεί στην Τσέλσι, με την Λέστερ όμως, να μην έχει την πρόθεση να τον αφήσει να φύγει από το ρόστερ της. Ο Γάλλος αμυντικός με τη φανέλα των “αλεπούδων” τη σεζόν που μας πέρασε κατέγραψε 12 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ κατάφερε να σημειώσει και ένα γκολ.

Chelsea have submitted a fresh proposal for Wesley Fofana on Friday in excess of £70m. Leicester have turned down the proposal, Rodgers also insists he’s not for sale. 🚨🔵 #CFC

…but Chelsea are determined to try again for Fofana.

The player would be 100% keen on the move. pic.twitter.com/u8ccvb9p4D

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2022