Αρκετοί οι “μνηστήρες” | Φαβορί ο Πότερ

Μετά την απομάκρυνση του Τόμας Τούχελ, οι “μπλε” είναι σε αναζήτηση προπονητή και σύμφωνα με τη “Guardian”, τρία ονόματα βρίσκονται στη λίστα των Λονδρέζων.

Η απομάκρυνση του Τούχελ από την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι “έσκασε” από το… πουθενά και πλέον οι “μπλε” βρίσκονται σε αναζήτηση νέου προπονητή, ο οποίος θα μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση. Τα ονόματα των Ζινεντίν Ζιντάν, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο και Γκρέιχαμ Πότερ, είναι τα βασικά που… ακούγονται ως πιθανοί αντικαταστάτες.

Η περίπτωση του Ζιντάν είναι αρκετά δύσκολη παρότι είναι ελεύθερος, με του Ποτσετίνο να είναι πιο εφικτή. Ο Γκρέιχαμ Πότερ, ο οποίος βρίσκεται ψηλά στη λίστα από τους ανθρώπους των “μπλε” είναι ο “καπετάνιος” της Μπράιτον. Μάλιστα σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα οι Λονδρέζοι επιθυμούν να έχει λυθεί το θέμα μέχρι το παιχνίδι του Σαββάτου (10/9), απέναντι στη Φούλαμ. Την τεχνική ηγεσία προσωρινά θα αναλάβει ο Τοντ Μπόελι.

Από την άλλη σύμφωνα με όσα αναφέρει ο “μετρ” των μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, βασικός υποψήφιος για να “πάρει” τη θέση και να αντικαταστήσει τον Τόμας Τούχελ, είναι ο προπονητής των “γλάρων”. Ο Γκρέιχαμ Πότερ είναι το Νο.1 στη λίστα, καθώς συγκεντρώνει τα περισσότερα στοιχεία από αυτά που θέλουν οι άνθρωποι της Τσέλσι.

Contacts ongoing between Chelsea and Brighton for Graham Potter, as he’s the priority option — Mauricio Pochettino has been proposed to Todd Boehly as available option in the four-names list. 🚨🔵 #CFC

Talks ongoing — Boehly, on it. pic.twitter.com/6ymrtbWPJl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2022