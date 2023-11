Σταθερά μπλεγμένη στα “θρίλερ” η Τότεναμ

Ένα ομολογουμένως ιδιαίτερο στατιστικό έβγαλε η Opta για τα “σπιρούνια”, μετά την ήττα τους με ασύλληπτη ανατροπή από τη Γουλβς με 2-1.

Η νίκη των “λύκων” ήρθε με δύο γκολ μετά το 90′ κόντρα στην Τότεναμ και έτσι σημειώθηκε η 8η φορά που συμβαίνει αυτό στην Premier League.

Το αξιοπρόσεκτο όμως, είναι ότι τις μισές φορές που υπήρξε τέτοιο δράμα στις καθυστερήσεις, “θύμα” ήταν… η Τότεναμ! Πιο συγκεκριμένα, οι “σπερς” έχουν συμμετάσχει τέσσερις φορές σε τέτοια “θρίλερ” μετρώντας δύο νίκες και δύο ήττες.

Η δεύτερη ήττα ήρθε το Σάββατο (11/11, 2-1) στο “Μολινό” και πλέον οι Λονδρέζοι έχουν… ισοφαρίσει την μέχρι πρότινος επίδοσή τους.//ΓΑ

8 – Wolves' win today was the 8th time a team has won a Premier League game they were losing going into the 90th minute – 50% of these matches have involved Tottenham Hotspur (W2 L2). Drama. #WOLTOT pic.twitter.com/KBMsQ4FYUG

— OptaJoe (@OptaJoe) November 11, 2023