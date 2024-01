Η πληρωμένη απάντηση του Ποστέκογλου σε αδιάβαστο δημοσιογράφο

Ο τεχνικός της Τότεναμ σε δηλώσεις του εν όψει της αναμέτρησης κόντρα στην Μπέρνλι (5/1, 22:00) για το FA Cup δέχθηκε μια ερώτηση σχετικά με τα τρόπαια που έχει κατακτήσει στην καριέρα του.

Τα “σπιρούνια” φιλοξενούν την ομάδα του Βινσέντ Κομπανί για το πλαίσιο του FA Cup. Στις καθιερωμένες του δηλώσεις κατά τη Συνέντευξη Τύπου ο Άγγελος Ποστέκογλου δέχθηκε μια ερώτηση για το αν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του να κατακτά τρόπαια, απαντώντας: «Έχω πραγματικές εικόνες από το να κατακτώ τρόπαια φίλε. Υπάρχουν αρκετές από αυτές. Απλά κοιτάζω αυτές που έχω», θέλοντας να θυμίσει πως κατά τη διάρκεια της προπονητικής του καριέρας ο Ελληνοαυστραλός έχει κατακτήσει αρκετά τρόπαια.

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος τόνισε στον προπονητή της Τότεναμ πως είναι ιδιαίτερα τυχερός για αυτά τα τρόπαια, για να επανέλθει ο 58χρονος τονίζοντας πως: «Όχι, δεν είμαι τυχερός, τα κέρδισα στο γήπεδο».

Να θυμίσουμε πως ο Άγγελος Ποστέκογλου βρίσκεται στους πάγκους από το 1995, έχοντας πανηγυρίσει 18 τίτλους σε Αυστραλία, Ιαπωνία και Σκωτία.//ΝΚ

Ange Postecoglou hit back at a journalist after being questioned about ‘lifting trophies’ 🏆😂

pic.twitter.com/gRITdtdnZz

— SPORTbible (@sportbible) January 5, 2024