Χέουνγκ-Μιν Σον, ο νέος αρχηγός

Το περιβραχιόνιο στα “σπιρούνια” έχει νέο κάτοχο, μετά τη μεταγραφή του Χάρι Κέιν στη Μπάγερν Μονάχου και αυτός είναι ο Κορεάτης επιθετικός.

Τον νέο της αρχηγό παρουσίασε η Τότεναμ, λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση της μετακίνησης του Άγγλου σέντερ φορ στο Μόναχο. Ο 30χρονος Κέιν ολοκλήρωσε το Σάββατο (12/8) τη μεταγραφή του στους Βαυαρούς, έχοντας περάσει σχεδόν 20 χρόνια στο Βόρειο Λονδίνο, με τη φανέλα των “σπερς”.

Εφόσον το “σύμβολο” και αρχηγός του συλλόγου είναι πλέον παρελθόν, οι “πετεινοί” αναγκαστικά όρισαν νέο “κάπτεν” για την ομάδα και αυτός δεν είναι άλλος από τον Χέουνγκ-Μιν Σον. Όλα αυτά, μόλις μία ημέρα πριν το πρώτο επίσημο ματς της Τότεναμ για τη σεζόν 2023/24, στην Premier League.

Ο 31χρονος Νοτιοκορεάτης βρίσκεται στο Βόρειο Λονδίνο από το 2015 και αποτελεί έναν εκ των πολυτιμότερων και μακροβιότερων ποδοσφαιριστών της ομάδας. Για τους φιλάθλους των “σπερς”, η απόφαση αυτή ήταν απολύτως… λογική.//

Introducing the new captain of Tottenham Hotspur Football Club 🤍

© @Sonny7

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 12, 2023