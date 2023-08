Συνεχίζει από εκεί που… σταμάτησε ο Χάαλαντ

Ο κορυφαίος σκόρερ στην Ευρώπη για τη σεζόν 2022-23 με 56 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις μπήκε με το πόδι στο… γκάζι και τη φετινή αγωνιστική περίοδο, καθώς σκόραρε δις και οδήγησε τους “Πολίτες” στην εκτός έδρας νίκη με 3:0 επί της Μπέρνλι στην πρεμιέρα της Premier League.



H Mάντσεστερ Σίτι με πρωταγωνιστή τον Έρλινγκ Χάαλαντ υπέταξε εκτός έδρας τη νεοφώτιστη Μπέρνλι του Βινσέντ Κομπανί και έφυγε από το “Τερφ Μουρ” με ένα… εύκολο 3:0, λίγες μέρες πριν έρθουν στην Ελλάδα οι “Πολίτες” για τον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup κόντρα στη Σεβίλλη.

Ο αγώνας

Η Σίτι ξεκίνησε ιδανικά το ματς καθώς μόλις στο τέταρτο λεπτό μετά από συνεργασία Ντε Μπρούινε, Ρόδρι, Χάαλαντ ο τελευταίος την έστειλε στα δίχτυα δίνοντας προβάδισμα στους φιλοξενούμενους με 1:0. Στο 25ο λεπτό ο Πεπ Γκουαρντίολα είδε τον Βέλγο σούπερ σταρ να αποχωρεί από το παιχνίδι ως τραυματίας και τη θέση του να παίρνει ο Κόβασιτς. Αυτό δεν πτοείσαι τους “πολίτες“. Πάλι με τον Νορβηγό στο 36ο λεπτό πήραν “κεφάλι” στο σκορ με δύο τέρματα, όταν μετά από την συνεργασία του με τον Άλβαρες μέσα στην περιοχή, πραγματοποιείσαι ένα εξαιρετικό πλασέ που χτύπησε στο δοκάρι και στη συνέχεια κατέληξε στα δίχτυα της εστίας του Τράφορντ κάνοντας έτσι το 2:0.

Μπορεί ο Χάαλαντ να σκόραρε δύο τέρματα στο πρώτο μέρος, αλλά ο Πεπ Γκουαρδιόλα στο ημίχρονο του τα… έψαλε.

