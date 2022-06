Κατέστρεψαν την τοιχογραφία του Μουρίνιο στη Ρώμη (ΦΩΤΟ)

Άγνωστοι βανδάλισαν το έργο του Χάρι Γκραμπ που απεικόνιζε τον Πορτογάλο προπονητή με το τρόπαιο του Conference League.

Το πρωί της Κυριακής (5/6) αναρτήθηκαν φωτογραφίες που δείχνουν την καταστροφή της γνωστής τοιχογραφίας του Ζοζέ Μουρίνιο. Έως τώρα δεν έχει γίνει γνωστό το ποιος και γιατί προέβη στη συγκεκριμένη ενέργεια.

Δείτε τις φωτογραφίες:

The Jose Mourinho mural done by roma fans after the Conference league trophy win gets destroyed 😕 pic.twitter.com/UrwXe36bq5

— J (@MourinhoPics) June 4, 2022