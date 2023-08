Στη Ρεάλ ο Κέπα

Ο τραυματισμός του Κουρτουά έθεσε θέμα στη “Βασίλισσα” που κινήθηκε άμεσα και όπως όλα δείχνουν θα κάνει δικό της τον Ισπανό τερματοφύλακα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν καθυστέρησε και… βρήκε τον αντικαταστάτη του Τιμπό Κουρτουά. Ο Κέπα Αριζαμπαλάγα θα είναι όπως όλα δείχνουν ο νέος κίπερ της “Βασίλισσας”. Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, Τσέλσι και “μερένγκες” τα βρήκαν σε όλα για τον δανεισμό του Ισπανού κίπερ, ο οποίος ήδη είπε και το ναι, αποχαιρέτησε και είναι έτοιμος να ταξιδέψει για την Μαδρίτη.//Μ

Kepa to Real Madrid, here we go! Loan deal verbally agreed between Real and Chelsea, no obligation/permanent move for Spanish GK 🚨⚪️ #RealMadrid

Kepa immediately said yes to Real after talks with Bayern over the last 3/4 days.

He already said goodbye, ready to travel. pic.twitter.com/i6y7mk8nma

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023