Απόλυτα ικανοποιημένος στη Ρεάλ ο Καμαβινγκά

Ο 19χρονος κεντρικός μέσος είναι χαρούμενος στη βασίλισσα και το αποκάλυψε στον φίλαθλο κόσμο ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή, Τζόναθαν Μπαρνέτ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Καμαβινγκά είναι κάτι παραπάνω από χαρούμενος στη Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με τον ατζέντη του είναι… ερωτευμένος με τους Μαδριλένους και ήταν η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να κάνει στην καριέρα του. Αναφορά έγινε και στον Αντσελότι, τον οποίο χαρακτήρισε “σούπερ”.

Κλείνοντας η ανάρτηση του Ιταλού δημοσιογράφου, αναφέρει, ότι αν θες να είσαι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, το καλύτερο που έχεις να κάνεις, είναι να παίξεις για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Camavinga’s agent Jonathan Barnett: “Eduardo is more than happy, he’s in love with Real Madrid. It was a great choice, Ancelotti is super too”, tells @GoalEspana. ⚪️ #RealMadrid

“If you want to be the best player in the world, the best thing you can do is play for Real Madrid”. pic.twitter.com/SJJgbamaTH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 20, 2022