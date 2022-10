Ο Ντοναρούμα… κράτησε “όρθια” την Παρί

Οι Παριζιάνοι ήρθαν ισόπαλοι, χωρίς σκορ, στην έδρα της Ρεμς, για την 10η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος, σε ένα παιχνίδι που… κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό, από την αποβολή του Σέρχιο Ράμος.

Η Ρεμς, υποδέχθηκε στο “Ογκούστε Ντελόν” την Παρί Σεν Ζερμέν, για την 10η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος. Οι Παριζιάνοι “γκέλαραν”, εξ αιτίας την κόκκινης κάρτας, που αντίκρισε ο Σέρχιο Ράμος. Παρόλα αυτά, παρέμειναν στην πρώτη θέση της Ligue 1 με 26 βαθμούς. Από την άλλη η Ρεμς, έφτασε τους οκτώ βαθμούς και βρίσκεται στην 14η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ο αγώνας

Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, η Παρί, είχε τον απόλυτο έλεγχο, διατηρώντας την “συντριπτική” κατοχή της μπάλας. Στο 13′ ο Φαμπιάν Ρουίζ, απείλησε, αλλά ο Ντιούφ, είχε απάντηση. Στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης ο Εμπαπέ, ο οποίος βρήκε αρκετό χώρο, προσπάθησε να παραβιάσει την εστία της Ρεμς, αλλά ο γκολκίπερ των γηπεδούχων, έδειξε και πάλι πολύ καλά αντανακλαστικά και σταμάτησε την προσπάθεια του Γάλλου επιθετικού. Λίγες στιγμές αργότερα, η Ρεμς προσπάθησε να “σοκάρει” την Παρί, αλλά η προσπάθεια του Μουνέτσι, σταμάτησε στον Ντοναρούμα. Στο 41′ οι ισορροπίες… άλλαξαν, όταν ο Σέρχιο Ράμος, αντίκρισε κίτρινη κάρτα για ένα σκληρό μαρκάρισμα, ενώ στη συνέχεια είχε αντιπαράθεση με τον ρέφερι, κάτι του είπε και εκείνος τον απέβαλλε, με δεύτερη κίτρινη. Έτσι οι δύο ομάδες αποχώρησαν για την ανάπαυλα, χωρίς σκορ, αλλά με τη Ρεμς, να έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα.

⏸️ We reach the break at the Stade Auguste Delaune! #𝗦𝗗𝗥𝗣𝗦𝗚 pic.twitter.com/DPdhb5Ili2

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) October 8, 2022