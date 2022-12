Αλ Κελαϊφί: «Ο Εμπαπέ είναι χαρούμενος με το συμβόλαιο του»

Ο ισχυρός άνδρας της Παρί Σεν Ζερμέν, αποκάλυψε κάποια στοιχεία σχετικά με το μέλλον του 23χρονου σούπερ σταρ και ανέφερε πως ο ποδοσφαιριστής είναι ικανοποιημένος με το συμβόλαιο που υπέγραψε πριν μερικούς μήνες.

Το όνομα του Κίλιαν Εμπαπέ, είναι ίσως το πιο… καυτό στην Ευρώπη και υπάρχει έντονη φημολογία ότι θα αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν το 2023. Ο πρόεδρος των Γάλλων, προχώρησε σε δηλώσεις και δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Κίλιαν, πρόσφατα υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την Παρί πριν μερικούς μήνες και είναι πολύ χαρούμενος που είναι μέρος του πρότζεκτ της Παρί». Επιπλέον συμπλήρωσε: «Θυμηθείτε, ότι η Παρί Σεν Ζερμέν δεν έχει χάσει ούτε ένα παιχνίδι αυτή τη σεζόν».

PSG president Al Khelaifi on rumours about Kylian Mbappé leaving in 2023: “Kylian has just signed a new deal with PSG few months ago and he’s happy to be part of PSG project”, tells Gazzetta. 🔴🔵🇫🇷 #PSG

“Remember that PSG didn’t lose one single game this season”. pic.twitter.com/IEnznuNF8O

