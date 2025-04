Η αντίδραση του Γκραντ για το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού της EuroLeague

Ο Νικ Βάιλερ-Μπαμπ αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος αμυντικός της EuroLeague για την αγωνιστική περίοδο 2024-25, ύστερα από ψηφοφορία των προπονητών της διοργάνωσης.

Το γεγονός αυτό έφερε την αντίδραση του πόιντ-γκαρντ του Παναθηναϊκού, Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος θεωρούσε, όπως φαίνεται, πως του άξιζε η συγκεκριμένη διάκριση.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός έγραψε: «Έτσι κοιτάω τους προπονητές της EuroLeague μετά την ψηφοφορία», συνοδεύοντας το μήνυμα με μια χαρακτηριστική του γκριμάτσα από post της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.//ΑΦ

😂😂😂 this how I’m looking at the euroleague coaches after those votes. https://t.co/PoVtG40Lmz