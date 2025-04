Κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς ο Βάιλερ-Μπαμπ

Ο Νικ Βάιλερ-Μπαμπ της Μπάγερν Μονάχου κέρδισε τη διάκριση του καλύτερου αμυντικού της αγωνιστικής περιόδου 2024-25 στην EuroLeague.

Ο Γερμανός γκαρντ πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν υπό τις οδηγίες του Γκόρντον Χέρμπερτ και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου που λαμβάνει το συγκεκριμένο βραβείο. Με 1.6 κλεψίματα ανά ματς, είναι πρώτος στη σχετική κατηγορία στη διοργάνωση, και αποτελεί τον ακοργωνιαίο λίθο της αμυντικής λειτουργίας μια κατ’ εξοχήν επιθετικής Μπάγερν Μονάχου.

Nick Weiler-Babb is the 2024–25 EuroLeague Best Defender! 🛡️



The Bayern Munich guard becomes the first player in club history to win the award, voted on by EuroLeague head coaches 💯



He led the league in steals 1.6 and all guards in rebounds 4.2 anchoring Bayern’s defense all… pic.twitter.com/YH9rND0PMF