Διπλή ενίσχυση με Μενσά και Ταπόκο

Η Παναχαϊκή παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σε διοικητικό επίπεδο, συνεχίζει να ενισχύεται καθώς ανακοίνωσε την προσθήκη δυο ακόμα παικτών. Ο λόγος για τον Γιακόμπ Μενσά και τον Κέβιν Ταπόκο. Οι δυο παίκτες θα δώσουν λύσεις στο ρόστερ του συλλόγου της Αχαΐας, σε μια προσπάθεια που κάνει να μείνει ζωντανή στο κυνήγι της παραμονής στην Super League 2.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναχαϊκής:

Η ΠΑΕ Παναχαϊκή ανακοινώνει την απόκτηση του Jakob Mensah. Ο 24χρονος Γκανέζος αμυντικός (24/04/2000) έχει αγωνιστεί εκτός της πατρίδας του και στο πρωτάθλημα της Κίνας.

«Jakob welcome to our family! Καλή χρονιά με υγεία και επιτυχίες!».

Η ΠΑΕ Παναχαϊκή ανακοινώνει την προσθήκη του Kevin Tapoko. Ο 30χρονος Γάλλος μέσος (13/04/1994) με πάνω από 100 συμμετοχές στις Εθνικές κατηγορίες της πατρίδας του, έχει περάσει από την Ελλάδα και την Super League 1 με την φανέλα του Πανιώνιου.

«Bienvenue Kévin! Καλή χρονιά με υγεία και επιτυχίες!».//ΓΡ