Στην τελική ευθεία ο Χουάνγκ Ιν-Μπέομ ο Ολυμπιακός

Οι “ερυθρόλευκοι” βρίσκονται κοντά στην απόκτηση του 25χρονου Κορεάτη, που αγωνίζεται ως μέσος, σύμφωνα με τον ειδήμων στις μεταγραφές, Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε ξανά μία από τις γνωστές δημοσιεύσεις του στο Twitter και αυτή τη φορά βρίσκεται στο “τιτίβισμα” ο Ολυμπιακός. Στην ανάρτηση του αναφέρει ότι οι Πειραιώτες είναι κοντά στην απόκτηση του Κορεάτη μέσου, Χουάνγκ Ιν-μπέομ.

Έχει συμβόλαιο με τη Ρούμπιν έως το καλοκαίρι του 2023. Με τη ρωσική ομάδα έχει πραγματοπιήσει 38 συμμετοχές με 7 γκολ και 8 ασίστ, ενώ είναι βασικό στέλεχος της Νότιας Κορέας με 34 συμμετοχές και 4 γκολ.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, μετρ των μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά στον Κορεάτη μέσο, Χουάνγκ Ιν-Μπέομ, ο οποίος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και των Άουγκσμπουργκ και Λοριάν.

Olympiacos are close to signing In-beom Hwang, also on Augsburg and Lorient list – Greek club now getting closer after further talks during the weekend. ⚪️🔴🇰🇷 #Olympiacos

Hwang suspended his contract with Rubin Kazan few weeks ago.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2022