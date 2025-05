Οι “στρατιώτες” των Final Four του Ολυμπιακού

Διαβάστε το απολαυστικό αφιέρωμα του Ολυμπιακού:

«Αν η επιτυχία είχε πανοπλία, αυτή θα ήταν η συνέπεια. Η συνεχής προσπάθεια, η σταθερότητα και η αδιάλειπτη παρουσία στην ελίτ. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να προκριθεί στο Final Four του Άμπου Ντάμπι επικρατώντας εκτός έδρας της Ρεάλ στο Game 4 της σειράς. Κατάφερε, δηλαδή, να δηλώσει “παρών” για τέταρτη διαδοχική φορά στο μεγάλο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, που μετρά έξι συνολικά παρουσίες σε Final Four (τις πέντε με τους Πειραιώτες), αυτό το επίτευγμα έχει διττή σημασία. Εξαρτάται, όπως είπε στο Olympiacobc.gr , από «ποια οπτική το βλέπεις. Αν υποθέσουμε ότι στον επαγγελματικό αθλητισμό επιτυχία είναι μόνο η πρώτη θέση, η παρουσία σου σε ένα Final Four είναι η αρχή για να γίνει κάτι τέτοιο. Κάτι που που δεν είναι εξασφαλισμένο ποτέ ότι θα γίνει. Γιατί έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Συχνά τύχη, καλή μέρα των παικτών, κακή μέρα παικτών, ικανότητα των αντιπάλων και ούτω καθεξής. Η παρουσία σε τέσσερα διαδοχικά Final Four, σίγουρα πιστοποιεί τη σταθερότητα που εκπέμπει ο σύλλογός μας. Το να βρίσκεται τέσσερις φορές συνεχόμενες εκεί είναι μεγάλο επίτευγμα. Υπάρχουν ομάδες, προπονητές, παίκτες που δεν το έχουν καταφέρει ποτέ. Εμείς το έχουμε καταφέρει τέσσερις φορές συνεχόμενα, με διαφορετικές συνθήκες κάθε φορά. Με πλεονέκτημα έδρας, με μειονέκτημα, στα πέντε παιχνίδια, πάντα με πολύ καλούς αντιπάλους. Νιώθω χαρούμενος που είμαστε παρόντες στο κορυφαίο ευρωπαϊκό ραντεβού του επαγγελματικού μπάσκετ».

Ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Παπανικολάου, που έχει συνολικά δηλώσει “παρών” σε εννέα Final Four (τα οκτώ εξ’ αυτών με τον Θρύλο), είπε πως: «Πρόκειται για την προσπάθεια μιας ολόκληρης χρονιάς που κανείς δεν μπορεί να σου εγγυηθεί ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Την καλύτερη σεζόν να κάνεις στη regular season, μπορεί να κάνεις μια κακή σειρά playoff και να βρεθείς εκτός. Οπότε είναι σημαντικό επίτευγμα για όλες τις ομάδες που φτάνουν ως εκεί».

Ο Ολυμπιακός το έκανε το 2022 ξεπερνώντας το εμπόδιο της Μονακό στο 5ο παιχνίδι της σειράς playoffs, το έκανε το 2023 ξεπερνώντας το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε με τον ίδιο τρίπο, το έκανε το 2024 ξεπερνώντας με μειονέκτημα έδρας το εμπόδιο της Μπαρτσελόνα, το έκανε και φέτος, μέσα στη Μαδρίτη στο Game 4 της σειράς με τη Ρεάλ. Αν για κάποιους αυτό “φαντάζει” εύκολο, ο προπονητής της ομάδας τονίζει: «Το πόσο δύσκολο είναι δεν περιγράφεται μέσα σε λόγια. Απαιτεί κόπο οκτώ μηνών. Άγχος, προσπάθεια, έντονα συναισθήματα -καλά και κακά- και όλα αυτά μπορεί να πάνε “στράφι” σε ένα σουτ, μια κακή μέρα. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο, γι’ αυτό και είναι σημαντικό».

Με τον captain να τονίζει: «Σε όλα τα Final Four που έχω πάει με τον Ολυμπιακό, δεν ήταν και κανένα εύκολο… Ακόμα και το back2back. Παίξαμε το 2013, πέμπτο ματς με την Εφές. Το 2017, πέμπτο παιχνίδι με την Εφές. Και τα τελευταία χρόνια, το 2022 πέμπτο παιχνίδι με τη Μονακό, μετά με τη Φενέρ, μετά μέσα στην Μπαρτσελόνα, φέτος ήταν η Ρεάλ. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αντιμετωπίσει, για να πάρουμε την πρόκριση, το 80% των κορυφαίων ιστορικά ομάδων της λίγκας. Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Φενέρ είναι τρεις ομάδες με συνεχείς παρουσίες στο Final 4 και από τους καλύτερους διεκδικητές του τροπαίου» . Με τον Παπ συμφώνησε και ο Σακίλ ΜακΚίσικ. «Νομίζω ότι τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ πιο δύσκολο, επειδή ήμουν νέος και δεν ήξερα τί να περιμένω. Φέτος ήξερα ότι θα κερδίζαμε με όποιον κι αν παίζαμε, επειδή η ομάδα μας είναι τόσο καλή. Νομίζω, βέβαια, ότι το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να κατακτήσεις την κούπα».

Από πλευράς του, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ανέφερε: «Έτσι όπως έχει γίνει η διοργάνωση τα τελευταία χρόνια, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, τα παιχνίδια είναι όλα πολύ σημαντικά και θεωρώ είναι μια αρκετά καλή επιτυχία το να φτάσει κανείς εκεί, σε ένα Final Four, με βάση τον ανταγωνισμό και το επίπεδο της λίγκας». Στην δυσκολία, όχι μόνο των πλέι οφ, αλλά ολόκληρης της χρονιάς στάθηκε ο Τόμας Γούοκαπ: «Δεν είναι μόνο το στάδιο των playoffs, αλλά ολόκληρη η χρονιά. Είναι τα μεγάλα παιχνίδια, τα παιχνίδια που νομίζεις ότι δεν έχουν σημασία, τον Οκτώβριο. Το να παραμείνεις συγκεντρωμένος για τόσο καιρό είναι δύσκολο».

Πριν τσεκάρει το εισιτήριό του για τα Final 4 των Βελιγραδίου, Κάουνας, Βερολίνου και Άμπου Ντάμπι, ο Ολυμπιακός είχε επιδείξει μεγάλη σταθερότητα και μεσούσης της σεζόν. Κάτι που όπως ανέφερε και ο Μουστάφα Φαλ είναι εξαιρετικά σημαντικό: «Καθόλη τη διάρκεια της σεζόν έχεις πολλά σκαμπανεβάσματα, πολλούς τραυματισμούς, πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν. Το να μην είσαι σε θέση να είσαι συνεπής, σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ δύσκολο και είμαστε ευλογημένοι που τα καταφέραμε».

Με τον πλέον έμπειρο σε αυτή τη διαδικασία, Κώστα Παπανικολάου, να αναφέρει ότι: «πριν από κάθε Final Four κάνω focus στο να ζήσω την στιγμή εκείνη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου δοθεί η ευκαιρία να βιώσεις κάτι αντίστοιχο ή αν θα είναι το τελευταίο σου».

Four in a row! 🔴⚪



Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι «στρατιώτες» της συνέπειας μιλούν για την 4η διαδοχική πρόκριση σε Final 4https://t.co/7HTm6zpPna

#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 7, 2025

Πηγή/Photo Credits: OLYMPIACOS BC