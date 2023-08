Με Βρουσάι και Μπιέλ η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Με δυο αλλαγές σε σχέση με τον επαναληπτικό αγώνα κόντρα στη Γκενκ θα παραταχθούν οι “ερυθρόλευκοι” στο αρχικό τους σχήμα απέναντι στην Τσουκαρίτσκι (22:00, ΕΡΑ ΣΠΟΡ).

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα την Τσουκαρίτσκι στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” (22:00, ΕΡΑ ΣΠΟΡ) στο πλαίσιο του πρώτου μεταξύ τους αγώνα για τα πλέι οφ του Europa League.

Η ενδεκάδα που θα χρησιμοποιήσει ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ έγινε γνωστή και αποτελείται από δυο αλλαγές σε σχέση με τον επαναληπτικό αγώνα κόντρα στην Γκενκ και αφορά τους Μπιέλ και Βρουσάι.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες θα παραταχθούν με τον Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια, τους Κίνι, Φρέιρε, Ρέτσο και Βρουσάι στην άμυνα, ενώ στα χαφ θα βρεθούν οι Ιμπόρα, Μαντί και Φορτούνης. Ο Μπιέλ θα χρησιμοποιηθεί ως “δεκάρι”, ο Μασούρας θα είναι στη γραμμή των μεσοεπιθετικών επίσης και προωθημένος θα είναι ο Ελ Κααμπί.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Πασχαλάκης, Κίνι, Φρέιρε, Ρέτσος, Βρουσάι, Ιμπόρα, Μ. Καμαρά, Φορτούνης, Μπιέλ, Μασούρας, Ελ Κααμπί.//Γ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Τσουκαρίτσκι από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against FK Čukarički is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #OLYCUK #Stoiximan pic.twitter.com/CtOUeoTEUr

