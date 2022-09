Με βασικό Χ. Ροντρίγκες ο Ολυμπιακός

Το ντεμπούτο του με την “ερυθρόλευκη” φανέλα αναμένεται να κάνει στην αναμέτρηση κόντρα στον Άρη (20:00, ΕΡΑΣΠΟΡ) ο Κολομβιανός σούπερ σταρ, ο οποίος βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κάρλος Κορμπεράν επέλεξε τον 31χρονο μεσοεπιθετικό στο βασικό σχήμα του κόντρα στους Θεσσαλονικείς. Με αυτόν τον τρόπο, ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης πέφτει κατευθείαν… στα βαθιά.

Η ενδεκάδα:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Aris is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/HZ0W8m8yRG

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) September 18, 2022