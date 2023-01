Με Μασούρα και Βαλμπουενά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού (ΦΩΤΟ)

Δείτε τους “εκλεκτούς” του Μίτσελ για την δεύτερη αναμέτρηση ανάμεσα στους Πειραιώτες και τον Άρη, στη ρεβάνς του 1:0 του “Γ. Καραϊσκάκης”.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άρη (19:30, ΕΡΑ ΣΠΟΡ) εκτός έδρας στη ρεβάνς του 1-0 στο “Γ. Καραϊσκάκης” για τον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Μίτσελ να κάνει γνωστή την ενδεκάδα των “ερυθρολεύκων” στην οποία υπάρχουν οι Γιώργος Μασούρας και Ματιέ Βαλμπουενά.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης – Ροντινέι, Παπασταθόπουλος, Ντόη, Βρουσάι, Εμβιλά, Σαμασέκου, Μασούρας, Βαλμπουενά, Μπιέλ, Μπακαμπού.//

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Aris is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #GreekCup #ARISOLY #Stoiximan pic.twitter.com/pdhSfFjEbH

