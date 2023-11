Ο Σανέ τα “έφτιαχνε”, ο Κέιν τα… έβαζε και η Μπάγερν πήρε το Klassiker

Οι Βαυαροί με τον Γερμανό εξτρέμ και τον Άγγλο επιθετικό να βρίσκονται σε εξαιρετική μέρα, πήραν το ντέρμπι κόντρα στην Ντόρτμουντ με 4-0, παίρνοντας το 9 συνεχόμενο Klassiker.

Η Μπάγερν ήταν το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης. Έχοντας τον Κέιν σε ρόλο εκτελεστή και τον Σανέ σε ρόλο δημιουργού πήρε εύκολα το 9ο συνεχόμενο Klassiker με 4-0, δείχνοντας πως αφήνει πίσω της τον οδυνηρό αποκλεισμό στο κύπελλο Γερμανίας από την Σααρμπρίκεν.

Ο αγώνας

Οι Βαυαροί έδειξαν από πολύ νωρίς πως θα είναι το αφεντικό του Der Klassiker. Μόλις στο 4ο λεπτό ο Σανέ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Ουπαμεκανό πήρε την κεφαλιά κάνοντας το 1-0. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ χρειάστηκε μόλις πέντε λεπτά για να διπλασιάσει τα τέρματά της. Ο Σανέ με τακουνάκι έδωσε την μπάλα στον Γκορέτσκα, ο Γερμανός χαφ κουβάλησε, πάσαρε πάλι στον εξτρέμ, εκείνος σέρβιρε στον Κέιν που δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 2-0. Μετά το τέρμα του Άγγλου επιθετικού οι γηπεδούχοι πήραν μέτρα στο γήπεδο και πίεσαν για την μείωση του σκορ, αλλά ο Μάλλεν δεν κατάφερε να βρει δίχτυα από κοντινή απόσταση στο 45+2′.

HARRY KANE DOUBLES THE LEAD!

LEROY SANÉ WITH HIS SECOND ASSIST OF THE MATCH!

LEON GORETZKA WITH A GREAT PLAY IN THE BUILDUP!!!pic.twitter.com/ipfmdUccMM

