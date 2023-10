Ο Μπερνάντο Σίλβα ψηφίζει… Μέσι

Τι και αν ο Πορτογάλος μέσος είναι συμπαίκτης με τους δύο ανταγωνιστές του “pulga”, ο 29χρονος θεώρει πως την χρυσή μπάλα πρέπει να την πάρει ο παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι.

Τα τελευταία 24ωρα έχει σηκωθεί αρκετή συζήτηση σχετικά με το αν ο Λιονέλ Μέσι αξίζει να πάρει την χρυσή μπάλα, αρκετοί θεωρούν πως ο παίκτης που δικαιούται το εν λόγω βραβείο είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ, άλλοι υποστηρίζουν πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι αυτός που το αξίζει.

Ωστόσο ένας συμπαίκτης και του Πορτογάλου αλλά και του Νορβηγού ψηφίζει τον “pulga“, ο λόγος, για τον Μπερνάντο Σίλβα που σε δηλώσεις του υποστήριξε πως ότι έκανε ο Αργεντίνος στο Μουντιάλ του Κατάρ ήταν εξαιρετικό και θα πρέπει να του δοθεί η χρυσή μπάλα. //ΝΚ

Ronaldo and Haaland’s teammate Bernardo Silva🗣️: "What Messi did at the World Cup was exceptional. He deserves to win the Ballon d'Or." pic.twitter.com/RrxZ38kV09

— FCB Albiceleste (@FCBAlbiceleste) October 20, 2023