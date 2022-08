Ο Σουλτς κλώτσησε την πρώην σύντροφό του στο στομάχι όταν ήταν έγκυος για να χάσει το παιδί

Βαριές κατηγορίες για τον αριστερό μπακ της Ντόρτμουντ, ο οποίος θα καθίσει εδώλιο μετά τα όσα βγήκαν στη δημοσιότητα από την σύζυγό του για βιαιοπραγίες.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η πρώην γυναίκα του, ο Γερμανός μπακ-χαφ είχε ασκήσει αρκετές φορές βία πάνω της, ενώ υπήρχαν αντίστοιχα περιστατικά βίας ακόμα και όταν εκείνη ήταν έγκυος.

Η ίδια του είχε στείλει φωτογραφίες με μώλωπες, οι οποίες διέρρευσαν στο διαδίκτυο και ο ίδιος απαντούσε με selfie που έμοιαζε “μετανιωμένος”.

Λίγες εβδομάδες αργότερα όμως και ενώ η ίδια εγκυμονούσε το παιδί τους φαίνεται πως ο Σούλτς τη χτύπησε με κλωτσιές στο στομάχι, με σκοπό να αποβάλλει.

Nico Schulz and his ex girlfriend are said to be expecting a child. Two weeks before the birth, Schulz allegedly kicked his foot against her stomach. Before that, he held her from behind and then pushed her to the floor, followed by other actions towards her stomach. #BVB

