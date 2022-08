Νέες επαφές μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και Νάπολι για Ρούις

Οι δύο ομάδες ανοίγουν νέο… κύκλο διαπραγματεύσεων για την περίπτωση του 26χρονου μέσου, ο οποίος έχει συμφωνήσει σε προσωπικούς όρους με τους πρωταθλητές Γαλλίας.

Θέμα χρόνου μοιάζει η μεταγραφή του Φαμπιάν Ρούις στην Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς έχει πλήρη συμφωνία με την ομάδα του Παρισιού, η οποία έρχεται σε νέες επαφές με τη Νάπολι για να ολοκληρωθεί το “deal”.

Ο 26χρονος μέσος έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2023 με τους Ναπολιτάνους, ωστόσο δεν θα επεκτείνει τη συνεργασία του και βλέπει το μέλλον του εκτός Ιταλίας για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια. Στο ενδεχόμενο “deal” μεταξύ των δύο πλευρών, περιλαμβάνεται και ο Κέιλορ Νάβας.

New direct contacts scheduled for Fabián Ruíz to Paris Saint-Germain. PSG have full agreement with Fabián and he won’t extend the contract, so it’s considered matter of time 🚨🔴🔵 #PSG

PSG and Napoli are still discussing on the final fee, Keylor Navas’ part of the negotiation. pic.twitter.com/nSerLEEZa6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2022