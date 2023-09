Γκαρσία: «Ο Όσιμεν θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό για τη φανέλα»

Ο τεχνικός των “παρτενοπέι” μίλησε σχετικά με την κόντρα του συλλόγου με τον 24χρονο Νιγηριανό, τονίζοντας πως ήταν ανόητα τα περιστατικά που συνέβησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ρούντι Γκαρσία μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο DAZN και πήρε θέση στην κόντρα που δημιουργήθηκε μετά το χαμένο πέναλτι του Βίκτορ Όσιμεν, στο ματς κόντρα στη Μπολόνια. Ο σύλλογος, ανέβασε βίντεο στον επίσημο λογαριασμό του στο tiktok, με το οποίος προσέβαλε τον παίκτη, με τον ίδιο να διαγράφει όλες τις φωτογραφίες του με τη φανέλα των “παρτενοπέι”.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ρούντι Γκαρσία: «Μιλήσαμε μετά το ματς με την Μπολόνια, ήμασταν όλοι απογοητευμένοι που δεν πήραμε τη νίκη. Αυτές τις δύο μέρες υπήρξαν ανόητα περιστατικά στα social media. Του μίλησα ξανά και είναι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι».

«Θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό γι’ αυτή τη φανέλα, πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι και θα είμαστε».//Μ

