Πλησιάζει στον Άγιαξ ο Βλαχοδήμος | “Τρέχουν” να προλάβουν το deadline

Επίσημο έκανε το ενδιαφέρον του ο “Αίαντας” για τον Έλληνα τερματοφύλακα, καθώς κατέθεσε πρόταση στην Μπενφίκα με τις δύο ομάδες να έχουν καταρχήν συμφωνία και να επιταχύνουν τις διαδικασίες της μεταγραφής.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος έχει προσελκύσει φέτος το καλοκαίρι ενδιαφέρον από μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ. Ο Άγιαξ κατέθεσε σήμερα (31/08) επίσημη πρόταση που αγγίζει τα 12 έως 13 εκατομμύρια ευρώ, για την απόκτηση του Βλαχοδήμου, με τις δύο ομάδες να τα έχουν βρει, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Παρόλο που έμοιαζε δύσκολο να προλάβουν να καταλήξουν σε συμφωνία οι δύο σύλλογοι, καθώς η μεταγραφική περίοδος στην Ολλανδία λήγει σήμερα το βράδυ (31/08) είναι πλέον ορατό το σενάριο ο Έλληνας τερματοφύλακας να αγωνίζεται στον “αίαντα” τη νέα αγωνιστική περίοδο, με το ενδιαφέρον της Λέστερ να περνά σε δεύτερη μοίρα.

News #Vlachodimos : Negotiations between Ajax and SL Benfica are ongoing. Been told that it’s difficult. Due to the fact that the window in 🇳🇱 closes today. Talks about a transfer fee between €12-13m. Another problem: SL Benfica needs a replacement. @SkySportDE 🇬🇷

Ajax are now closing in on Odysseas Vlachodīmos deal with Benfica. Full agreement in place and now trying to get it signed before the deadline [today, 23.59 in 🇳🇱]. 🚨⚪️🔴 #Ajax

First call August 21: Vlachodimos was main option for Ajax ⤵️ https://t.co/jlqlsQHjFq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022