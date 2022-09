Ντεπάι: «Αποφάσισα να μείνω στην Μπαρτσελόνα»

Ο 28χρονος διεθνής Ολλανδός επιθετικός, ανακοίνωσε την παραμονή του στους “μπλαουγκράνα” μέσω tweet, παρότι βρισκόταν κοντά στην έξοδο του από την Βαρκελώνη.

Στην Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει και τη σεζόν 2022-23 να αγωνίζεται ο Μέμφις Ντεπάι, που ανακοίνωσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter πως αποφάσισε να μείνει στους “μπλαουγκράνα”.

«Αποφάσισα να μείνω στην Μπαρτσελόνα. Είμαι πλήρως αφοσιωμένος στο να συνεισφέρω στην επιτυχία του συλλόγου», έγραψε ο Ολλανδός επιθετικός στο Twitter.

I have decided to stay at Barça !

Fully committed to contribute to the club’s sporting success. 💙❤️ #ViscaBarca

— Memphis Depay (@Memphis) September 1, 2022