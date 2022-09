Μπαρτσελόνα: Κινείται για την απόκτηση του Μπεγερίν

Να ενισχύσει τη δεξιά της πλευρά μετά την αποχώρηση του Σερτζίνιο Ντεστ θέλουν οι “μπλαουγκράνα” και κινούνται για τον Ισπανό δεξιό μπακ.

Στην Μπαρτσελόνα ψάχνουν ήδη τον αντικαταστάτη του Αμερικανού δεξιού μπακ, που βρίσκεται στην Ιταλία για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στην Μίλαν.

Ο Έκτορ Μπεγερίν είναι αυτή τη στιγμή η νούμερο ένα επιλογή των “μπλαουγκράνα” για το δεξιό άκρο της άμυνας και μάλιστα είναι πολύ πιθανό να τον αποκτήσουν ως ελεύθερο.

Ο ίδιος μάλιστα ο Ισπανός θα δεχθεί και μείωση αποδοχών για να φύγει από την Άρσεναλ. Την περασμένη σεζόν είχε αγωνιστεί και πάλι στη La Liga, αλλά με τη φανέλα της Ρεάλ Μπέτις.

🚨 BREAKING: Barça are in advanced talks to sign Hector Bellerin from Arsenal. He would arrive on a free with a significant salary reduction.💰🇪🇸 #FCB #AFC

(via @relevo🌕)

— Football Transfers (@Transferzone00) September 1, 2022